Tatuador sul-mato-grossense cobre 80% do corpo e coloca presas para se parecer com personagem

"Seja você mesmo e faça o que você quiser". Esse é o lema de um tatuador, 41, que se autodomina como 'Orc', e que cobriu o 80% de seu corpo com tatuagens e gastou quase R$ 2,9 mil para colocar duas presas gigantes nos dentes.

Morador de Iguatemi, a 359 km de Campo Grande, o homem choca por ter uma aparência igual ao do personagem Orc do filme “Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos”, de 2016. A semelhança é tanta, que o tatuador já está tendo um reconhecimento internacional, e recentemente concedeu uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

'Orc' e seu cão - (Foto: Jam Press/The Daily Mail UK/Reprodução)

Na entrevista ele relata que fez a primeira tatuagem aos 15 anos, e a primeira modificação aos 35. Entre as modificações, são oito piercings, sua língua é dividida e seus globos oculares tatuados. “Estou tentando ser eu mesmo, essas são apenas minhas idéias, minhas inspirações que vêm do coração. Eu não sou inspirado por ninguém”, relata.

Sua aparência chama muito a atenção no município com pouco mais de 15 mil habitantes, mas apesar de alguns comentários negativos, Orc disse que recebe muitos comentários positivos. “Eles me dizem coisas boas que me motivam a continuar. Pessoas más existem em toda parte e estão sempre por perto... Mas elas não me abalam”, destaca.

'Orc' do longa “Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos” e o 'Orc' de MS - (Foto: Foto: Jam Press/The Daily Mail UK/Reprodução)

Embora tenha orgulho de sua aparência única, ele admite que sua família e amigos não são tão receptivos. “Fui criado em Campo Grande pelos meus pais. Minha mãe não gosta, meu pai tolera e meus amigos acham estranho”, desabafa. Mas isso não impedirá Orc de continuar com seu amor por tatuagens e modificações corporais “Viva, seja feliz, viaje, ame. Faça o que você quiser. A vida passa rápido e a morte é certa”, finaliza. Com informações do Daily Mail UK.

O tatuador quando ainda era criança