Talento Regional traz playlist de sucessos com influência do jazz, rock, pop e sertanejo

O programa está na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS, no canal 9 da Claro Net TV - (Foto: Perfil facebook)

Neste mês de setembro, o programa Talento Regional traz na grade de programação da Rádio e TV ALEMS, uma playlist de sucessos com influência de artistas sul-mato-grossenses do jazz, rock, pop e a animação e romantismo do sertanejo. A cantora e compositora Pilar Gomes Moura, que aos seus 25 anos já esbanja muito talento, abre a seleção de música. Ela começou a fazer música e cantar aos 5 anos. No decorrer dos anos pensou até desistir, saiu de Campo Grande para cursar Administração, mas o incentivo de sua família e o amor pela música falou mais alto e ela então decidiu seguir a carreira.

O programa traz ainda o cantor Rodrigo Teixeira, considerado um músico de mil e uma habilidades, Tom Alves, um cantor e compositor que já trabalhou com grandes nomes da música sul-mato-grossense, como Gilson Espíndola e Guga Borba, e a dupla de sucesso Fred e Vitor trazendo sua melodia dançante e instigante que define o ritmo sertanejo para os amantes do estilo em Mato Grosso do Sul.

Os ouvintes e os telespectadores vão poder conferir ainda a cantora e compositora Llez que traz canções com letras intensas abordando o mundo habitado por ela e Karla Coronel, que canta vertentes da Música Popular Brasileira (MPB). A cantora, dona de uma voz poderosa, está abrindo seu leque musical e explorando novas influências como o pop, presente na música “Sua Coragem Acaba”, que acaba de lançar. Por fim, a banda Trajeto 2, de Dourados, encerra a playlist com a animação do rock.

Foto: Divulgação/TV ALEMS

O programa está na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS, no canal 9 da Claro Net TV, nas terças-feiras, às 9h, nas quintas, às 19h30, aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 22h30. Também disponível no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, e no site da ALEMS.