Super feira de quadrinhos acontece amanhã em Campo Grande

Banca traz inúmeros títulos e últimos lançamentos em quadrinhos das editoras - Divulgação

Os fãs de histórias em quadrinhos terão amanhã a oportunidade de conferir novidades na Super-Feira de Quadrinhos da Banca Modular, que acontece sempre no segundo sábado do mês das 13h30 a 17h30. A banca está situada na esquina da 25 de dezembro com a Antônio Maria Coelho, em Campo Grande, com promoções e títulos exclusivos que você só vai encontrar no local. A Banca Modular está aberta todos os dias e o evento é para todas as idades.

De acordo com o proprietário Daniel Magalhães, “as editoras estão ampliando cada vez mais seu catálogo de quadrinhos e com isso mais opções de leitura para o público que consome esse tipo de literatura”.

Ele destaca que o evento foi pensado também para atender a clientela fiel. “Temos promoções em todas as edições, principalmente capa dura, e a possibilidade de trocas entre os colecionadores. Colecionadores também podem trazer suas edições para serem trocadas ou comercializadas”, salientou lembrando que o evento cumpria as medidas de segurança para evitar a propagação da covid-19.

“Sempre recomendando uso de álcool e máscara no local”, conclui Magalhães.

Quem quiser mais informações sobre o evento pode consultar o instagram e facebook @bancamodular ou pelo WhatsApp 67 998522794.