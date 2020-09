Springsteen lança 'Letter To You', 1ª faixa de álbum gravado em uma única sessão

A coletânea tem lançamento previsto para 23 de outubro. Todas as músicas foram gravadas em um estúdio caseiro - (Foto: Geoff Robins / AFP)

O cantor e compositor Bruce Springsteen lançou nesta quinta, 10, a música Letter to You, primeiro single e faixa título de seu novo álbum, com lançamento previsto para 23 de outubro.

O álbum foi gravado em Nova Jersey, nos EUA, em um estúdio caseiro. Todas as músicas foram gravadas em uma única sessão, ao vivo.

Em entrevista à Rolling Stone, ele contou que foi bom gravar de um jeito novo, sem segundas chances. "Fizemos o álbum em apenas cinco dias, e mesmo assim foi uma das melhores experiências de estúdio que eu já tive."

Ouça: