'Sou gay desde criança, eu sempre soube', declara ator de 'O Crush Perfeito'

Assumir a homossexualidade é um processo complexo, pois passa pelo preconceito dentro e fora de casa. Muitas pessoas já identificam desde a primeira infância que não se sentem como "o que é esperado socialmente". O ator Leandro Gomez, da série O Crush Perfeito, disponível na Netflix, afirma que o amor e apoio dos pais foi fundamental para assumir sua sexualidade. "Ter o apoio dos meus pais foi algo extraordinário, me ajudou a entender muita coisa. Acredito que nunca estive no armário, sempre soube que gostava de meninos", disse.

Em clima de Dia das Crianças, Leandro Gomez revelou algumas fotos da sua infância e contou como se sentia em relação à sexualidade nessa fase da vida. "Eu já era gay desde sempre, gente. Essas fotos comprovam isso", brincou.

Gomez também comentou sobre o vídeo de Bobby Ray Faulkner, um garoto de 5 anos de idade, fã de Little Mix, que voltou a circular nas redes devido a naturalidade da criança em se expressar dançando as músicas do grupo e sem se incomodar com o que os outros pensavam. "Já vi muitas histórias de garotos que já deixaram de dançar ou seguir um sonho por bloqueio dos pais, por dizerem que era coisa de menina. Mas eu tive uma infância muito feliz e sempre soube da minha sexualidade. Não tinha essa de me fazer parar de brincar com coisas consideradas de meninas. Quando assisti ao vídeo eu percebi como nossas histórias eram parecidas, temos uma família que nos ama como somos", revelou o ator.