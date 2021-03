Sindicato dos Produtores dos EUA divulga lista de indicados à premiação

Alan Kim em cena do filme 'Minari - Em Busca da Felicidade', de Lee Isaac Chung - (Foto: Diamond Films)

O Sindicato dos Produtores dos EUA divulgou a lista de indicados à sua premiação - que também serve como parâmetro para o Oscar, especialmente na escolha do melhor filme. Entre os indicados estão "Borat: Fita de Cinema Seguinte", "Minari - Em Busca da Felicidade", "Nomadland" e "Os 7 de Chicago". A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 24 de março. Já a lista com os indicados para o Oscar 2021 será anunciada no dia 15.

Indicados nas principais categorias:

MELHOR PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA:

- Borat: Fita de Cinema Seguinte

- Judas e o Messias Negro

- A Voz Suprema do Blues

- Mank

- Minari - Em Busca da Felicidade

- Nomadland

- Uma noite em Miami

- Bela Vingança

- O Som do Silêncio

- Os 7 de Chicago

MELHOR PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE ANIMAÇÃO:

- Os Croods 2: Uma Nova Era

- Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

- A Caminho da Lua

- Soul

- Wolfwalkers

MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE DRAMA EM EPISÓDIOS:

- Better Call Saul

- Bridgerton

- The Crown

- The Mandalorian

- Ozark

MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE COMÉDIA EM EPISÓDIOS:

- Segura a Onda

- The Flight Attendant

- Schitt's Creek

- Ted Lasso

- O que Fazemos nas Sombras

MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE MINISSÉRIE:

- I May Destroy You

- Normal People

- O Gambito da Rainha

- The Undoing

- Nada Ortodoxa.