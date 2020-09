Simone e Simaria decidem voto por WhatsApp no 'The Voice Kids'

Separadas fisicamente, Simone e Simaria usaram WhatsApp para definir voto no 'The Voice Kids' - ( Foto: Estadão/Reprodução de 'The Voice Kids' (2020) / TV Globo )

Juradas do The Voice Kids, Simone e Simaria usaram o aplicativo WhatsApp para se comunicar durante o retorno da fase ao vivo do reality show, neste domingo, 20. Por conta da pandemia, o programa passou alguns meses suspenso.

Por estar grávida, Simone participou remotamente, por meio de um telão colocado em sua cadeira ao lado dos outros jurados, que foram ao estúdio presencialmente. Por isso, ela e sua irmã usaram o aplicativo WhatsApp para se comunicar.

O apresentador André Marques anunciou Paulo Gomiz, com cerca de 35% dos votos, como o escolhido do público para avançar na competição. Em seguida, Simone e Simaria escolheram Manu Guimarães. Gusttavo Salles e Hellen Sandy foram eliminados.