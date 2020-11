Shawn Mendes e Justin Bieber lançam clipe de 'Monster'; Assista

Os cantores Shawn Mendes e Justin Bieber - (Foto: Reuters)

Shawn Mendes e Justin Bieber lançaram nesta sexta-feira, 20, o clipe de Monster. A faixa faz parte do novo álbum de Shawn, intitulado Wonder, que será apresentado aos fãs somente no dia 4 de dezembro.

A música que dá nome ao trabalho de Shawn já foi lançada anterioremente.

Em menos de dez horas de publicação no YouTube, o vídeo já tinha aproximadamente cinco milhões de visualizações.

No cenário misterioso do clipe, Shawn aparece cantando em meio ao nevoeiro, enquanto sobe as escadas ao encontro de Justin Bieber.