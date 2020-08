Sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, está internado com covid-19

A dupla sertaneja Cleber e Cauan - (Foto: Reprodução)

O cantor Cauan, da dupla sertaneja Cleber & Cauan, está internado em um hospital após ter sido diagnosticado com covid-19. De acordo com comunicado divulgado no Instagram da dupla na noite de sexta-feira, 14, o músico sentiu febres e dores no corpo na sexta-feira anterior, dia 7.

Na segunda-feira, 10, ele recebeu o diagnóstico de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

"Na última quarta-feira, 12, retornou ao médico, com febre altíssima. Realizou raio X do tórax e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%", informa a nota.

Cauan foi internado e também apresentou dores no estômago por conta de uma medicação e da baixa oxigenação. "O cantor ainda não apresentou nenhuma melhora significativa", prossegue a nota.