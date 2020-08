Segurança de jogadores online é prioridade mundial - (Foto: Arquivo)

Ainda que alguns cassinos, como betway.pt, tenham uma reputação bem positiva, a preocupação com a segurança dos jogadores online parece preocupar o mundo e gera nova legislação um pouco por todo o mundo. Saiba mais.

A transição digital é algo que vem permeando todos os mercados e setores, sendo que os avanços da tecnologia permitem hoje, mais do que nunca, explorar o online como forma de lançamento ou expansão de negócios eletrônicos.

Tal como lojas e serviços, também os cassinos encontraram, online, uma forma de estarem mais próximos dos amantes dos jogos de azar, levando, dessa forma, os jogos preferidos de todos até seus celulares e computadores.

A regulação do mercado de jogos de azar online tem sido feita por muitos países e, para os operadores mais reputados, essa mudança é encarada de forma positiva.

Saiba um pouco mais sobre a legislação que está sendo aplicada no mundo e o que se espera para o Brasil.



O exemplo dos jogos de azar em Portugal

O mercado português de jogos foi regulado recentemente. Apenas em 2015, nosso país irmão passou a ter uma seção específica para a regulação de seus jogos – o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), gerenciado pelo Turismo de Portugal – e uma lei própria para esse tipo de atividade.

A intenção portuguesa era conseguir receber a devida tributação mas também (e principalmente) garantir o jogo seguro para os jogadores que preferem o jogo eletrônico.

Assim, ainda que os cassinos físicos estejam liberados no país, desde 2015 vários cassinos online têm também surgido, com regras estipuladas e que garantem a segurança dos jogadores.

Destaca-se, por exemplo, a Betway, que faz a gestão de um cassino online e de apostas esportivas no país. Sendo uma marca internacional de renome, a Betway garante acesso aos principais jogos, incluindo os famosos caça-níqueis, roleta e blackjack.

Essa marca e as demais que já conquistaram o licenciamento seguem regras estritas, estipuladas pelo SRIJ, ficando obrigadas à prestação de contas, ao pagamento de impostos e também à aplicação de medidas que garantem o jogo seguro e responsável.

O que esperar do Brasil?

O Brasil ainda não tem uma regulação específica para seus jogos online e, como você sabe, mesmo a lei que regula os jogos de azar físicos está desusada, sendo que foi aplicada nos anos 60 do século passado.

A legalização e regulação dos mercados de jogo estão previstas e a expetativa dos jogadores nacionais era para que essas acontecessem já em 2020. Todo o processo acabou sendo retardado pelo aparecimento da pandemia do Covid-19, levando os legisladores brasileiros a colocarem sua atenção noutras questões essenciais.

Ainda que se espere que o processo venha a avançar brevemente, não existe ainda, no Brasil, a previsão sobre quando passaremos a poder aproveitar os cassinos físicos ou a jogar em espaços mais seguros e regulados online. Vale a pena recordar que toda a questão da legalização do jogo está sendo falada desde o governo de Temer e foi um dos maiores argumentos da campanha do atual presidente, Jair Bolsonaro.