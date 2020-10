Sean Connery, intérprete de James Bond, morre aos 90 anos

O ator também venceu dois Baftas e três Globos de Ouro. - (Foto: Lucas Jackson/REUTERS)

O ator escocês Sean Connery, conhecido pelo papel do agente James Bond, morreu aos 90 anos. O anúncio foi feito na manhã deste sábado, 31, pela família do ator à BBC. Ele morreu enquanto dormia, durante uma estadia nas Bahamas. De acordo com a BBC, o ator enfrentava problemas de saúde há algum tempo.

Connery foi o primeiro a interpretar o icônico agente 007 nos cinemas e fez parte de sete filmes da franquia. Ele foi vencedor de um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1988 pelo filme Os Intocáveis. O ator também venceu dois Baftas e três Globos de Ouro.

Ele celebrou o último aniversário em agosto.

Nos anos 2000, Sean Connery foi condecorado pela rainha Elizabeth II e recebeu o título da ordem da cavalaria, recebendo o título de sir.