Rodrigo Hilbert ensina filhos a construir uma ponte

O apresentador Rodrigo Hilbert - (Foto: Reprodução/Instagram)

Rodrigo Hilbert decidiu compartilhar com os seguidores nesta sexta-feira, 24, momentos em que ensina os filhos a construírem uma ponte. Mostrando mais uma vez que é um homem multitarefas, o apresentador da GNT revelou suas habilidades para os gêmeos João e Francisco, de 11 anos.

"Em tempos de pandemia e de férias escolares, precisamos nos reinventar com os filhos. Hoje acordamos cedo e mostrei para as crianças um pouco do que eu fazia na minha infância. A ponte do rio que não cai!", escreveu na legenda das fotos e vídeos publicados no Instagram

Recentemente, os filhos de Rodrigo e Fernanda Lima também construíram uma casinha de brinquedo com madeira para a irmã mais nova, Maria Manoela, de nove meses.

Nas imagens compartilhadas nesta sexta, Rodrigo Hilbert aparece separando as madeiras, organizando os tapumes e colocando a mão na massa com os meninos.