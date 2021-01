Remição pela leitura, livro 'Salar' e banco da poesia são destaques do Ler é Viver

Programa estreia na próxima segunda-feira e pode ser assistido na TV ALEMS e no Youtube da Casa de Leis - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

O programa Ler é Viver que entra no ar nesta segunda-feira (1), às 8h, na TV ALEMS, você vai conhecer o projeto ‘Remição pela Leitura’, implantado em alguns presídios do Estado e que garante diminuição da pena aos presos participantes, se encantar por ‘Salar’, romance escrito pelo publicitário e instagramador Fabrício Barreto, e conferir ações como ‘Banco da Poesia’ e ‘Geladeira Literária’, idealizadas pelo mediador de leitura Fábio Rogério do Nascimento. Após a exibição a edição pode ser vista no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A ressocialização é um grande desafio nas prisões brasileiras, mas depende muito mais da vontade do preso em participar de ações que garantam isso e assim conquistar redução na pena. O projeto Remição pela Leitura, implantado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), desde 2013, nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, atualmente conta com envolvimento e apoio de quatro universidades.

Programa fala do projeto "Remição pela Leitura"

Em Corumbá, por exemplo, um grupo de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desenvolve o projeto em dois presídios de lá e também no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). Já o grupo da Faculdade de Direito da mesma instituição, só que do câmpus campo-grandense, está à frente da remição no Presídio Feminino, Centro de Triagem e Presídio de Trânsito, que são de responsabilidade da Agepen, além do Presídio Militar.

Por meio do projeto Remição pela Leitura, os presos participantes leem livros e escrevem resenhas das obras lidas. Caso as produções sejam aprovadas, são descontados quatro dias de pena e num ano, por exemplo, os detentos podem produzir até 12 resenhas e conquistar 48 dias a menos no tempo de prisão.

Salar

Mato Grosso do Sul é um celeiro de escritores pra lá de criativos, entre eles os autores da nova geração, que com sua visão de mundo contribuem muito para o enriquecimento da literatura regional. O publicitário e instagramador Fabrício Barreto, autor do romance ‘Salar’ é um deles.

A primeira obra escrita por Barreto mistura ficção e fotografia documental ao narrar a história de três primos, tendo como pano de fundo uma tragédia familiar. A narrativa é ambientada em Mato Grosso do Sul e também na Bolívia, com foco no maior deserto de sal do mundo, que é o Salar de Uyuni. É uma obra que também conta com fotos documentais feitas pelo autor quando viajou para a Bolívia com a família.

No livro, que só é disponibilizado via eBook no site da Amazon, Fabrício aborda temas interessantes, como luto, machismo, comportamentos autodestrutivos, inadequação ao mundo e superação.

Banco da Poesia

O mediador de leitura Fábio Rogério do Nascimento criou o projeto ‘Banco da Poesia’, que homenageia povos imigrantes que escolheram o Brasil como sua segunda terra através de poesias de autores regionais, impressas nos encostos de bancos de palete, que estão distribuídos e alguns comércios da capital.

Fábio também implantou em Mato Grosso do Sul o projeto ‘Geladeira Literária’ em que numa geladeira desativada as pessoas depositam livros e também podem pegar alguns para ler. Na Escola Estadual Presidente Vargas, em Dourados, por exemplo, há uma geladeira, assim como no Museu de Arte Contemporânea (Marco). Ele ainda implantou os projetos ‘Cartões Poesia’ e ‘Delivery Literário de Livros’, que você conhecerá assistindo ao programa.

Ler é Viver

A literatura é uma arte que enriquece a cultura e transforma vidas, além de levar o leitor a viajar por diversos universos. Valorizar a leitura e divulgar ações que dignificam a arte literária são os principais objetivos do programa Ler é Viver.

Após a exibição dessa edição, o programa pode ser conferido na grade de programação da TV ALEMS nas segundas, às 8h, domingos, às 12h, e sextas, às 18h. A TV Assembleia de Mato Grosso do Sul pode ser assistida no YouTube ou no site www.al.ms.gov.br/tvassembleia.