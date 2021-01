Remake de "Pantanal" terá cenas gravadas em Aquidauana

Christiana Oliveira interpretando a eterna Juma Marruá - (Foto: Divulgação)

Cotada para estrear ainda neste ano, a Rede Globo está investindo pesado no remake da novela "Pantanal", de Benedito Ruy Barbosa. Escalada para ser uma das próximas novelas das 21h, o prefeito da cidade de Aquidauana, a 118 km de Campo Grande, Odilon Ribeiro, confirmou pelas redes sociais que se reuniu com a direção da emissora para combinar a logística das gravações da novela no município.

"Aquidauana é linda por natureza e vai receber a equipe da Rede Globo para a regravação da clássica novela "Pantanal", escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa. Nesta manhã (21), participamos de uma reunião com a equipe da Rede Globo que está organizando a logística da novela na nossa região", disse o prefeito.

Ribeiro afirmou que além de filmar as belezas dos rios e paisagens, a expectativa é que algumas cenas também sejam filmadas na cidade. "A expectativa é de que algumas cenas da novela também sejam gravadas na nossa cidade. A regravação da novela também trará dividendos econômicos para a cidade, pois segundo fomos informados o elenco, direção e produção irão se hospedar na região e também estarão vindo para a cidade comprar no comércio local. As gravações devem iniciar nos próximos meses. Vai ser uma propaganda muito positiva da nossa região! Vai ser sucesso!", comemorou.

Segundo o portal Notícias da TV, a previsão é que o novela estréie no segundo semestre. A nova versão de Pantanal, trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, é roteirizada pelo neto do autor Bruno Luperi, que já entregou a sinopse, trabalha nos capítulos e até viajou para conhecer o Pantanal.