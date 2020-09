Remake da novela 'Pantanal' é confirmado pela TV Globo para 2021

A atriz Christiana Oliveira interpretou Juma Marruá - (Foto: Divulgação/Manchete)

Em reportagem no programa Fantástico, a TV Globo confirmou no domingo, 6, que fará um remake da novela Pantanal, de Benedito Ruy Barbosa, exibida há 30 anos, entre março e dezembro de 1990, na extinta Rede Manchete. Segundo a reportagem, Pantanal está programada para 2021.

A nova versão será escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito.

Sobre o elenco, ainda não há nome confirmado para a atriz que interpretará Juma, papel que revelou o talento de Cristiana Oliveira na novela original. "Eu fico vendo a televisão o tempo todo procurando quem eu vou chamar para ser a Juma", disse Benedito ao Fantástico.

A trama narra a história de José Leôncio, rico fazendeiro que engravida uma jovem no Rio de Janeiro e acaba se casando com ela. No entanto, a moça não gosta da vida rural e decide voltar para sua casa.

O homem tenta recuperar o filho, mas não consegue e passa a viver com sua empregada, Filó, com quem tem um filho.

Relembre alguns nomes do elenco original

Cristiana Oliveira (Juma Marruá)

A atriz foi revelada em Pantanal no papel da moça criada como selvagem, que tinha o poder de se transformar em onça-pintada. Sua mãe foi assassinada em uma trama de vingança.

Marcos Palmeira (Tadeu)

Rival de Jove (Marcos Winter), o personagem de Marcos Palmeira é filho de Filó, empregada de Zé Leonci, o rico fazendeiro de Pantanal.

Jove (Marcos Winter)

Filho de Zé Leôncio, o personagem foi criado na cidade e vai até a fazendo conhecer parte da família. Se apaixona por Juma e a leva para a cidade.