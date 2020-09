RedeTV! anuncia contratação da apresentadora Claudete Troiano

Claudete Troiano - (Foto: Instagram / @claudetetroiano_oficial)

A RedeTV! anunciou a contratação da apresentadora Claudete Troiano. "A jornalista apresentará um formato de variedades diário, que integrará as novidades da programação a partir de outubro", informou a emissora em comunicado nesta sexta-feira, 18.

Ela já esteve à frente de diversos programas em quase todas as emissoras de TV aberta, com passagens por Band, SBT, Record, Gazeta, Manchete, Tupi e TV Aparecida, onde apresentou o Programa Claudete Troiano, seu trabalho mais recente.

A apresentadora tem publicado vídeos em seu canal no YouTube, que conta com 289 inscritos. Claudete Troiano também conversa com seus cerca de 35 mil seguidores no Instagram.