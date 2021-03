Record TV anuncia a paralisação das filmagens de 'Canta Comigo'

Rodrigo Faro, apresentador na Record TV, comanda o reality show 'Canta Comiga', que será exibido durante a 'Hora do Faro' - (Foto: Instagram / @rodrigofaro)

Com o agravamento da pandemia do novo coronavírus e a entrada da fase emergencial para contingência no Estado de São Paulo, a Record TV suspendeu as gravações do programa Canta Comigo, com apresentação de Rodrigo Faro, previsto para estrear em abril. O anúncio foi feito pela emissora nesta quinta-feira, 12.

"Em decorrência da gravidade sanitária e social causada pelo covid-19, e o início da Fase de Emergência no Estado de S. Paulo decretada hoje pelo governador, a Record TV e a Endemol Shine Brasil anunciam a suspensão das gravações da terceira temporada do Canta Comigo até, pelo menos, o dia 30 de março", diz o comunicado.

A Record TV afirma que a decisão visa a segurança e saúde de toda equipe e elenco, de acordo com as orientações de segurança do governo. "Desde o ano passado, quando os órgãos públicos e setoriais criaram protocolos para a retomada da atividade audiovisual, a Endemol Shine Brasil adotou medidas rigorosas em todas as produções. A empresa entende, contudo, que o momento é delicado, e exige a precaução de todos se manterem em casa", conclui a nota enviada à imprensa.

A paralisação não deve impactar a estreia do reality show, que será exibido durante o programa dominical Hora do Faro em abril, pois os primeiros episódios já foram filmados. A emissora, porém, não anunciou o cancelamento das gravações de sua telenovela Gênesis, a substituta de Rei Davi.