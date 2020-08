Record anuncia que participantes de 'A Fazenda' já estão confinados

O apresentador de 'A Fazenda', Marcos Mion - (Foto: Edu Moraes/Record TV/Divulgação)

A Record TV anunciou que os participantes de A Fazenda em 2020 já estão confinados para entrar no reality show, que estreia no dia 8 de setembro. Ao todo, serão 20 participantes e "quatro candidatos stand by", segundo comunicado divulgado pela emissora nesta segunda-feira, 24.

Eles estão confinados em hotéis na Grande São Paulo: "É um período necessário de isolamento social antes de entrarem definitivamente na sede rural do programa."

"Todos passaram por uma bateria de testes e seguirão um rigoroso protocolo de segurança por conta da pandemia do coronavírus. Até o início da atração, passarão por novos exames", prossegue o comunicado sobre A Fazenda.

O apresentador segue sendo Marcos Mion, e o programa contará com a estreia do humorista Carioca em um quadro. A lista dos participantes de A Fazenda ainda não foi divulgada.