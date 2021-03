Rádio ALEMS celebra 20 anos com inovações na programação

Equipe da Rádio ALEMS - (Foto: Reprodução)

A Rádio ALEMS está com uma nova programação a partir desta semana. As mudanças incluem novos programas e transmissão de forma interativa das sessões legislativas. Tudo isso, tem o objetivo de deixar o ouvinte interado do que acontece no dia a dia da Casa Leis. A grade musical da Rádio ALEMS também está com uma nova roupagem, que conta com músicas regionais, MPB, samba e também aquelas canções que marcaram épocas.

Uma das grandes novidades da programação está ligada ao conteúdo jornalístico produzido pela equipe da emissora, o “ALEMS em 2 minutos”, que irá ao ar toda sexta-feira e apresentará uma breve retrospectiva da semana no Legislativo, com as informações mais relevantes deliberadas pelos parlamentares e que impactam na rotina da população.

Outra aposta é “Direto ao Assunto”, programa de entrevista com os deputados para destacar assuntos que tem marcado a atuação do parlamentar no decorrer do seu trabalho na Assembleia Legislativa. Aqui, o cidadão sul-mato-grossense terá a oportunidade de ficar interado a respeito dos temas abordados pelos membros da Casa de Leis de forma simples e rápida.

Houve mudança também no programa “Agora é Lei”, que traz informação dos projetos apresentados pelos deputados estaduais que foram sancionados pelo Poder Executivo, com opiniões exclusivas de especialistas ou do cidadão, destacando o impacto que a nova medida trará para a sociedade.

Mandetta será próximo entrevistado do programa Vida Saudável

Também está de cara nova o programa “Cultura Em Movimento”. Com as dicas para o ouvinte ficar informado sobre eventos, filmes, séries, livros, shows e muito mais atrações que podem movimentar a semana. Até mesmo o parlamentares estarão oferecendo dicas.

Além de todas essas novidades você também pode acompanhar diariamente na Rádio ALEMS o programa “Vida Saudável”, onde você fica inteirado de tudo que acontece na área de saúde, por meio de entrevistas exclusivas com profissionais especialistas em temas que podem contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nosso entrevistado da próxima segunda-feira (15), será o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.

A Rádio ALEMS completa 20 anos de história em 2021. E ao longo desse período, se reinventa e inova para atender à pluralidade e diversidade de ouvintes. O dia a dia do Legislativo, música, informação e cultura são levados a dezenas de municípios de norte a sul do Estado. Confira toda a nova programação clicando aqui.