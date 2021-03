Produtores da TV Globo já estão em MS para gravações de remake de "Pantanal"

A atriz Christina Oliveira interpretou a icônica Juma Marruá - (Foto: Divulgação)

Finalmente as gravações de Pantanal já vão começar. A nova versão da novela transmitida pela primeira vez em 1990 pela Rede Manchete já está em pré-produção. O elenco se hospedará na Fazenda Rio Negro, a mesma utilizada na versão original.

A fazenda também foi usada para as gravações da novela “América” (2005) de Gloria Perez. Conforme as informações do jornal Extra, uma equipe de produtores já estão em Mato Grosso do Sul aguardando a chegada do diretor da novela Rogério Gomes. A previsão que a equipe fique no local por quatro meses.

A antiga casa de José Leôncio, interpretado por Claudio Marzo, fica às margens do Rio Negro e comporta até 80 pessoas. Na época em que foi gravada, os atores ficavam isolados na fazenda, e saíam ao fins de semana com um bimotor até Campo Grande e de lá voltavam para o Rio de Janeiro.

Em janeiro o prefeito da cidade de Aquidauana, a 118 km de Campo Grande, Odilon Ribeiro, confirmou pelas redes sociais que se reuniu com a direção da emissora para combinar a logística das gravações da novela no município.

"Aquidauana é linda por natureza e vai receber a equipe da Rede Globo para a regravação da clássica novela "Pantanal", escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa. Participamos de uma reunião com a equipe da Rede Globo que está organizando a logística da novela na nossa região", disse o prefeito.

Ribeiro afirmou que além de filmar as belezas dos rios e paisagens, a expectativa é que algumas cenas também sejam filmadas na cidade. "A expectativa é de que algumas cenas da novela também sejam gravadas na nossa cidade. A regravação da novela também trará dividendos econômicos para a cidade, pois segundo fomos informados o elenco, direção e produção irão se hospedar na região e também estarão vindo para a cidade comprar no comércio local. As gravações devem iniciar nos próximos meses. Vai ser uma propaganda muito positiva da nossa região! Vai ser sucesso!", comemorou.

Segundo a TV Globo, as gravações da novela começam em abril.