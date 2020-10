Parque de diversão volta a funcionar com regras de distanciamento

O parque ainda oferece à venda opções variadas de alimentação durante seu funcionamento. - ( Foto: Facebook do Park)

Parque de diversão localizado no estacionado do Shopping Bosque dos Ipês na Capital, agora segue trabalhando apenas com 50% da sua capacidade, além de ser necessário aferir temperatura e a permanência no local é também de grande importância o uso de máscara.

Para garantir a segurança e seguir as regras de biossegurança os brinquedos, contam com faixas sinalizando o distanciamento, inclusive no famoso samba, onde o movimento fazia muita gente sentar no colo de alguém ao lado.

Durante os seis meses o parque se virou para manter alguns funcionários fixos e contou com ajuda do shopping que arcou com as despesas de água, luz e aluguel.

Além das medidas de biossegurança na entrada, durante o funcionamento de cada brinquedo, alguns minutinhos são reservados para a higienização dos locais utilizados.

O horário de funcionamento é a partir das 18h:00 e os valores para entrada de segunda a sexta-feira são R$ 35,00, aos sábados, domingos e feriados R$ 40,00. A atração conta com 17 brinquedos entre infantis e radicais. O parque ainda oferece à venda opções variadas de alimentação durante seu funcionamento.