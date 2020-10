Para ajudar os pais a distraírem os filhos, faculdade cria brinquedoteca virtual na Capital 

A brinquedoteca acontece regularmente, de segunda a quinta-feira, das 16h30 às 17h30, por meio da Plataforma Teams - (Foto: Divulgação)

Estabelecer relação social com a criança mesmo que remota, preparar os pequenos para enfrentar a pandemia e ajudar os pais a garantir uma diversdãod e mais qualidade aos filhos. Estes são alguns dos objetivos da Brinquedoteca Virtual da Estácio de Sá. A idelaizadora do projeto de extensão, a coordenadora do curso de Pedagogia da Estácio, Maísa Colombo Lima esteve hoje no programa Giro Estadual de Notícias e explicou que o brincar é fundamental na vida das crianças. Por isso, elas precisam de atividades que as incentive a falar sobre sentimentos, a desenvolverem o sistema cognitivo.

“Como quase tudo neste ano, o Dia das Crianças também deve ser diferente. Mas, isso não significa que será menos divertido. Professores e estudantes de pedagogia e psicologia da Estácio preparam uma programação especial para a data. E o melhor: tudo online e gratuito!”,afirmou.

A programação, segundo ela traz amanhã, (14), cantigas de roda, das 16h30 às 17h30. Já na quinta-feira (15), são várias atividades para agradar crianças de todas as idades: show de mágica, gincana e caça ao tesouro. Todas acontecem das 16h30 às 17h30 e pela plataforma Teams.

As atividades acontecem na brinquedoteca online. “O projeto da brinquedoteca foi todo adaptado para ser realizado de forma online, devido à pandemia. A ideia do projeto é estimular as crianças a brincarem. Não é aula, não é mais uma atividade. É brincar mesmo!”,m enfatuzou.

A brinquedoteca acontece regularmente, de segunda a quinta-feira, das 16h30 às 17h30, por meio da Plataforma Teams. A iniciativa é gratuita e aberta para toda a comunidade. Crianças de dois a 11 anos podem participar.

“O brincar é tudo para uma criança e a interação social é importantíssima para elas, principalmente na faixa etária de cinco a seis anos. Elas precisam muito do grupo. Hoje, ainda não sabemos todos os impactos do isolamento na vida das crianças, mas eles com certeza virão. A falta de contato traz consequências, como um pouco de melancolia, tristeza. Por isso, usamos a tecnologia para alcançar essas crianças, entrar na casa delas e brincar”, explica a pedagoga.

Com os pais esgotados e bastante atarefados, é normal a criatividade para desenvolver atividades com as crianças acabar. “É para aliviar essa sobrecarga que a Estácio pensou nisso. O brincar não é brincadeira, é coisa séria. Devemos incentivar a criança a brincar, desenvolver o emocional, o criar, o investigar. A criança precisa disso, pois todos estamos vivendo um momento muito atípico”, reforça Maísa.

Como participar

Para participar da brinquedoteca, a professora explica que basta o responsável pela criança preencher um questionário e, depois, entrar na sala virtual. As atividades são conduzidas pelos acadêmicos que, sob a supervisão dos docentes, direcionam as brincadeiras conforme a faixa etária das crianças, por isso é importante preencher o questionário. Todo dia tem atividade diferente. Para ver a programação basta entrar no instagram da @brinquedoteca.estaciotvmorena (https://www.instagram.com/brinquedoteca.estaciotvmorena/)

Antes é necessário preencher o formulário: http://abre.ai/bBx7

Depois, é só entrar no link abaixo, no horário de funcionamento da brinquedoteca: http://abre.ai/bBx8B