Palmirinha é internada em São Paulo após passar mal

A apresentadora Palmirinha foi internada para reposição de sódio no sangue - (Foto: Maria Clara Diniz/FOX Life)

A apresentadora Palmirinha Onofre, de 89 anos, foi internada nesta quarta-feira, 2, no Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo após passar mal na madrugada. Segundo a assessoria da artista, exames apontaram uma "baixa de sódio no sangue" e ela foi internada para reposição.

"A Palmirinha está internada. Passou mal ontem. Teve vômitos e a família resolveu levá-la ao pronto-socorro. Os primeiros exames diagnosticaram baixa de sódio no sangue", relatou a assessoria em nota enviada para o Estadão. Foi informado que a medida foi uma decisão "por precaução" da geriatra da apresentadora.

Até o momento, não há previsão de alta e não foram liberadas atualizações sobre o estado de saúde de Palmirinha. A apresentadora ficou internada entre os dias 22 e 28 de outubro devido a uma infecção urinária. "Não foi dessa vez que a Palmirinha foi, não!", disse ela à época.

Palmirinha está isolada em casa, junto com a família, devido à pandemia do novo coronavírus, já que ela faz parte do grupo de risco para a doença devido a sua idade.