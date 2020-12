Outback marca presença na CCXP Worlds com uma HQ inédita, digital, ao vivo e 100% interativa

O Outback Steakhouse marca presença nesse grande evento - (Foto: Divulgação)

Heróis, poder, magia e fantasia. Um mundo repleto de aventura e desafios, onde não existem limites para a criatividade e a imaginação. Este é o universo da CCXP Worlds, festival brasileiro de cultura pop que passeia por videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. E seguindo esse espírito desafiador, pela primeira vez na história, o Outback Steakhouse marca presença nesse grande evento, e com entrada triunfal, faz sua estreia já como o restaurante oficial da CCXP Worlds.

Este ano, a CCXP Worlds acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, e com presença 100% on-line, o Outback preparou uma super ação, diferente, ousada, inovadora e inédita. Cheia de mistérios e com muita emoção, a novidade chega para fazer história. Mais do que ser o restaurante oficial da CCXP Worlds, o objetivo é ser parte do festival e uma extensão de toda energia dos participantes. Para isso, o Outback lançará uma HQ ao vivo, ou seja, uma história em quadrinhos, que ganhará vida no Instagram da marca, durante todos os dias do evento.

Serão cerca de oito horas de live por dia para contar uma história ainda sem final definido. Por meio de enquetes nos stories, o público poderá interagir e decidir o rumo dos personagens. A HQ digital do Outback contará com a participação de seguidores que irão se transformar em autores, definindo toda a trama.



“A CCXP Worlds é um evento fascinante, sempre ficamos encantados com tanta imaginação, criatividade e a forma como eles estão sempre inovando. Essas são também algumas das características do Outback e poder participar desse evento tão significativo, já como restaurante oficial, é um motivo de muito orgulho para nós. Nossos fãs também ganham com essa parceria e por isso, criamos diversas surpresas e novidades durante todos os dias da CCXP, como a nossa HQ interativa. Vamos promover uma experiência única e divertida, em que todos poderão participar e opinar. Não sabemos qual será o final desta história e isso é que nos deixa ainda mais ansiosos”, afirma Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.



E é claro que o famoso cardápio do Outback não pode ficar de fora. Para que nossos super-heróis se mantenham fortes e prontos para explorar este universo, a marca aproveita a oportunidade para trazer 3 combos especiais com a Categoria Multiverso Burger Outback CCXP Worlds. Pra começar o incrível Veggie Blue Cheese Epic Burger + Topping Cheddar Ranch Sauce + Bloom Petals por R$ 52. Em seguida, cheio de poder, The Outbacker Burger de todos os mundos, e para finalizar, Ned Kelly Creators Burger. Combos a partir de R$ 52,90, onde o cliente poderá escolher como toppings as seguintes opções: Ribs + Bloom Petals; Firecracker + Bloom Petals; Telhado de bacon + Bloom Petals e Cheddar Ranch + Bloom Petals. Combos válidos entre 4 e 6 de dezembro nos restaurantes e delivery.



Para os mais apaixonados pela cultura geek, o Outback ainda preparou uma ação especial que vai valorizar aqueles que escolhem, com muita dedicação, representar seu personagem favorito. Bastar ir até o no site do Outback, gerar um cupom e se caracterizar de cosplay. Entre os dias 4 a 6 de dezembro, quem seguir esses passos e for até o restaurante, na compra de um aperitivo ou prato principal ganha uma Bloomin' Onion. Mas muita atenção, porque não vale qualquer fantasia, precisa estar como um cosplay e a fantasia deverá estar ligada ao universo game.



Então, é isso, Outback, restaurante oficial da CCXP Worlds, personagem selecionado, fantasia devidamente separada e o Multiverso Burger Outback CCXP Worlds escolhido. Agora só falta acompanhar os stories do @outbackbrasil e ajudar a criar a primeira HQ digital ao vivo do Outback Brasil.