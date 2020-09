Novo programa de Angélica, 'Simples Assim' ganha data de estreia

Angélica em participação à frente do reality show fictício 'Best Cake' na novela 'A Dona do Pedaço' - (Foto: João Miguel Junior/Globo/Divulgação)

O novo programa de Angélica, Simples Assim, vai estrear no próximo dia 10 de outubro e será exibido aos sábados, anunciou a Globo nesta quinta-feira, 10.

Segundo comunicado divulgado pela emissora, Angélica vai "refletir sobre temas universais, dividindo e contanto boas histórias de pessoas anônimas e famosas, sempre através de um olhar empático, bem-humorado e sem julgamentos".

A apresentadora também fará papel de atriz em esquetes de humor sobre situações cotidianas ao longo dos programas. Também haverá o quadro Dilemas da Vida Real, em que anônimos relatam impasses de suas vidas.

A Globo ainda não divulgou o horário em que o Simples Assim vai ao ar. Atualmente, os sábados da emissora contam com as reprises do Toma Lá, Dá Cá, às 14h, o Música Boa, às 15h05 e o Caldeirão do Huck, apresentado por seu marido, Luciano Huck, às 15h50.

Em seu Instagram, Angélica falou sobre seu novo programa.