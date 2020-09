Novo livro de Bob Woodward sobre Trump chega ao Brasil em outubro

Exemplares americanos de 'Fúria', de Bob Woodward - (Foto: Scott Olson/AFP)

Raiva, novo livro do jornalista investigativo Bob Woodward sobre o mandato de Donald Trump, chega ao Brasil em 30 de outubro em edição digital pela Todavia.

O livro conta com entrevistas exclusivas com o presidente norte-americano em que ele revela, por exemplo, que Trump sabia da gravidade da covid-19 ainda em fevereiro, quando o ocupante da Casa Branca minimizava a doença.

Raiva traz também 25 cartas inéditas trocadas entre Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, mostrando um retrato da amizade entre os dois mandatários, além de revelar elogios do presidente americano a ditadores.

A partir de 17 entrevistas com Trump feitas em um período de sete meses, além de centenas de depoimentos e documentos, Woodward desnuda os bastidores da Casa Branca durante uma das maiores crises vividas pelo país.

Quem é Bob Woodward?

Woodward é conhecido por ser o jornalista que, entre outros casos, revelou o escândalo do Watergate, que culminou com a renúncia de Richard Nixon, no livro Todos os Homens do Presidente, filmado por Alan Pakula em 1976.

Woodward escreveu sobre todos os presidentes americanos desde então, e já tem um livro sobre Trump publicado no Brasil, Medo, também pela Todavia.

O jornalista trabalhou para o Washington Post, um dos principais jornais dos EUA, nos últimos 49 anos.