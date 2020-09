Novo filme de Woody Allen abre Festival de Cinema de San Sebastián

Cena de 'Festival de Rifkin' (2020), de Woody Allen - (Foto: Festival de Cinema de San Sebastián)

Festival de Rifkin, nova comédia romântica do diretor americano Woody Allen, estreia nesta sexta-feira, 18 abrindo o Festival de Cinema de San Sebastián, na Espanha. Apesar da pandemia do novo coronavírus, o festival ocorre em edição presencial, embora com cuidados de higiene e distanciamento social.

A trama do filme trata da crise entre o casal Mort e Sue Rifkin, interpretados por Wallace Shawn e Gina Gershon. Em uma viagem ao País Basco, eles repensam a relação enquanto ela conhece um diretor de cinema francês e ele, uma médica espanhola.

O novo filme de Woody Allen presta tributo, em cenas fantasiosas, aos cineastas prediletos do diretor de 84 anos, como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Federico Fellini, Ingmar Bergman e Luis Buñuel.

Como sempre ocorre nos filmes de Allen, o cenário é um capítulo à parte. Festival de Rifkin foi rodado em San Sebastián, cidade litorânea localizada na Baía de Biscaia, no País Basco, região da Espanha. Faz sentido que a obra seja exibida no festival, uma vez que, segundo o cineasta, ele concebeu o filme pensando nesse festival.