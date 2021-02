No 'The Voice +, segunda rodada da fase Tira-Teima tem clássicos do samba e forró

A baiana Zeni Ramos, 67, cantou o clássico 'Luz do Sol', de Caetano Veloso - (Foto: Estadão/Reprodução Globoplay )

Neste domingo, 21, mais doze participantes do The Voice + subiram ao palco para defender seu lugar no programa. A nova versão do reality musical para pessoas com mais de 60 anos tem Ludmilla, Mumuzinho, Daniel e Claudia Leitte no corpo de jurados. Após as Audições Às Cegas, cada artista ficou com 12 participantes. A cada rodada da fase Tira-Teima, eles ouvem três integrantes do seu time e eliminam um.

Do Time Claudia, apresentaram-se Ceiça Moreno, 74, Evinha Do Forró, 61, e Zeni Ramos, 67. A pernambucana Ceiça com sua inseparável sanfona abriu as apresentações com Bate Coração, que virou hit na voz de Elba Ramalho. "Maravilhosa! Tocar uma sanfona e cantar ao mesmo tempo é muito complicado, mas ela estava super à vontade", elogiou Daniel. A paulista Evinha Do Forró seguiu no ritmo nordestino e cantou Frevo Mulher, de Zé Ramalho.

Depois foi a vez de Zeni Ramos fazer o clássico Luz do Sol, de Caetano Veloso. A baiana ganhou muitos elogios e garantiu sua vaga ao lado de Ceiça Moreno. "Zeni foi luz do sol, sim. Ficou muito nervosa, mas é impressionante a afinação, a classe", comentou Claudinha, que eliminou Evinha Do Forró do seu time.

O segundo jurado a ouvir seus protegidos foi Mumuzinho. A primeira foi Angela Máximo, paulistana de 63 anos, que cantou o samba Verde, de Oswaldo Montenegro. Em seguida, o pernambucano Geraldo Maia, 61, fez a versão de Maria Bethânia para Mensagem e emocionou a equipe técnica.

A fluminense Nana Barcelos, 70, escolheu o clássico da bossa nova O Barquinho, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. "Uma música tão linda, que nos deixa levar, a gente se sente num barquinho. Parabéns, linda apresentação. Você estava muito à vontade", disse Mumu. Apesar de ter agradado seu técnico, Nana foi a eliminada do time.

Pelo Time Daniel, a mineira Abadia Pires, 68, começou contando o sucesso do sertanejo Infiel, hit de Marília Mendonça. Carlos Miziara, carioca de 73 anos, interpretou a música Pra Você, de Silvio César. Para fechar, José Mariano, 64, elegeu o sucesso de Djavan Lilás para arrasar no palco e seguir no reality junto com Silvio César.

O último a se apresentar foi o Time Ludmilla. O fluminense de Petrópolis Mamá Motta, 68, interpretou Casa No Campo, sucesso na voz de Elis Regina. Aos 83 anos, a cantora carioca Miracy de Barros seguiu esbanjando talento com Resposta Ao Tempo, canção de Aldir Blanc e Cristovão Bastos, eternizada por sua versão de Nana Caymmi. Para fechar o dia de Tira-Teima, a mineira Tia Elza fez sua derradeira apresentação no The Voice + cantando Garoto Maroto, samba de Alcione. Seguem no programa Mamá Motta e Miracy de Barros.

O jurado Daniel encerrou o domingo de apresentações com a sua mais recente canção, Amei Uma Vez Só.