No 'Mais Você', Ana Maria Braga aparece com dreads no cabelo

A apresentadora Ana Maria Braga, que transmite o 'Mais Você' direto de Maresias, no litoral paulista - (Foto: Instagram/@anamaria16)

Ana Maria Braga passou a semana em Maresias, no litoral norte paulista, e transmitiu o Mais Você direto da casa de praia dela. Na edição desta sexta-feira, 8, a apresentadora apareceu com um visual inusitado: óculos de grau e dreads no cabelo. "Acho que vou ficar por aqui mesmo, na praia. Já adotei esse novo visual, tô comprando um ukulele, acho que tô pronta, ein!?", escreveu Ana Maria na legenda das fotos que publicou no Instagram.

"Brincadeira! O responsável por esses dreads é meu querido amigo e companheiro de anos Márcio Granado. Ele é responsável pela minha beleza há anos, agora está mais pertinho e podemos 'brincar' mais", afirmou.

Além disso, no Mais Você, Ana Maria Braga mostrou aos telespectadores uma mesa especial na varanda da casa dela, com coisas que lembram a história dos pais dela. "Foi nessa mesa que aprendi a ler e a escrever, lá em São Joaquim da Barra. Ela me traz ótimas memórias, cada vez que eu me sento, me lembro da minha infância. Ela só não te mais a cor original. Espero que fique com os meus filhos e netos", disse.

No Twitter, os internautas comentaram o novo visual de Ana Maria Braga, inclusive comparando a apresentadora a um dos personagens da série Vikings. "Vikings vibes... lenda!", escreveu um deles.