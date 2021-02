No Jogo da Discórdia, brothers apontam influenciáveis e influenciadores

O Jogo da Discórdia botou fogo nos ânimos durante a transmissão ao vivo - (Foto: Reprodução/GloboPlay)

Na noite desta segunda-feira, 9, um dia antes da eliminação do Big Brother Brasil, o Jogo da Discórdia botou fogo nos ânimos durante a transmissão ao vivo. Tiago Leifert pediu para que os brothers apontassem quem era influenciador e quem era influenciável no confinamento. Foi a oportunidade perfeita para muita gente dizer o que pensa.

O balanço final elegeu Karol Conká, Nego Di e Projota como o trio de vilões, que fazem o jogo sujo. Já Arcrebiano, ex-crush da rapper, que foi tema de brigas e discórdias nos últimos dias, saiu como o principal influenciável.

Na noite de sábado, Karol discutiu com Carla Diaz por causa do modelo e o chamou de "homem pela metade". A rapper já mostrou que não tem papas na língua e aproveitou o Jogo da Discórdia para ironizar seu desafeto. "Covardia é o seu sobrenome. Não teve a capacidade de falar comigo diretamente, me usou em fotos e me tirou pra maluca. Quem gosta se importa. Você é covarde", disse ela em relação a Arcrebiano, o taxando de influenciável.

Projota também não poupou Bil. "Enquanto eu estava resolvendo o seu B.O., você estava dormindo. Quando você acordou, não teve a capacidade de procurar as minas", falou o cantor. Arcrebiano foi apontado como influenciável por nove integrantes da casa.

Em sua defesa, o modelo alegou que Karol criou uma confusão. "Juntou ele (Nego di) e a karol por uma loucura, que influenciou a Carla Diaz", disse Arcrebiano, que enfrenta Gilberto e Juliette no Paredão.