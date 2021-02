No 'BBB21', Karol Conká vence prova e assume a liderança da casa

Karol Conká é a terceira líder do BBB21 - (Foto: Reprodução/GloboPlay)

A Prova do Líder, na noite desta quinta-feira, 11, coroou Karol Conká como a nova mandachuva do Big Brother Brasil 21. A sister venceu o jogo de sorte e vai assumir o lugar de Arthur. A rapper escolheu Pocah, Lumena Aleluia, Projota, Arthur, Nego Di e Carla Diaz para ficarem no VIP. A prova foi simples. Os participantes vestiram coletes numerados de 1 a 15. Gilberto e Fiuk não participaram da prova porque foram vetados pelo então líder, Arthur.

Na primeira fase, eles tinham uma palavra incompleta à sua frente, como "amor", "diversidade", "amizade", e coletaram latinhas com as letras para completar suas palavras. Nego Di foi o único eliminado na primeira etapa.

Em seguida, os brothers precisam trocar de lugar entre si. Na última jogada, Karol terminou na palavra "otimismo", depois de escolher mudar com Sarah, e descobriu que era esta a palavra que daria a liderança. Antes do início da prova, Thiago Leifert já havia avisado o público qual era a palavra vencedora.

Foi uma prova que não exigiu muito mais do que sorte dos participantes. Mesmo assim, a baixa reputação de Karol na internet por causa do BBB gerou teorias da conspiração, memes e muita indignação.