Netflix divulga trailer de 'Nasce Uma Rainha'

Reality Nasce Uma Rainha irá estrear no dia 11 de novembro - (Foto: Estadão/Vanessa Bumbeers )

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 16, o trailer de Nasce uma Rainha, o primeiro formato original brasileiro de reality show da plataforma, que será comandado por Gloria Groove e Alexia Twister.

Com lançamento previsto para o dia 11 de novembro, a série celebrará terá seis episódios com duração média de 40 minutos cada e celebrará a arte drag e as artistas ajudarão aspirantes a drag queen e drag king a encontrarem sua diva ou divo interior.

A dupla irá usar de toda a sua experiência para aconselhar os participantes, desde o processo de escolha do nome, peruca e figurino, até na busca por talentos e autoconfiança.

No trailer, as apresentadoras criaram até um mantra para guiar os participantes: "Nós, como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar sem desafinar até que você seja digna de usar a sua coroa".