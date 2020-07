Netflix divulga ranking de séries mais assistidas da plataforma

No top 3 ficaram Stranger Things, The Umbrella Academy e La Casa de Papel - (Foto: Divulgação)

A Netflix divulgou uma lista com as séries da plataforma mais assistidas. Entre os nomes, há produções de ficção, documentários e Realities.

A lista foi dividida em duas partes. A primeira contém séries que foram assistidas por pelo menos dois minutos. São elas, The Witcher, La Casa de Papel (quarta temporada), Tiger King, Você (segunda temporada), Brincando com Fogo, Eu Nunca..., Space Force, Jogo de Lava, Criando Dion (primeira temporada), Casamento às Cegas, Ozark (terceira temporada) e The Crown (segunda temporada).

A segunda classificação traz produções vistas pelos espectadores por pelo menos 70%. No top 3 ficaram Stranger Things, em primeiro lugar, The Umbrella Academy, em segundo, e em terceiro, La Casa de Papel.

Confira o ranking:

01º: Stranger Things

02º: The Umbrella Academy

03º: La Casa de Papel

04º: Você

05º: Sex Education

06º: Nosso Planeta

07º: Inacreditável

08º: Disque Amiga para Matar

09º: Olhos que Condenam

10º: Elite