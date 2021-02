Nasce filha da cantora Simone com Kaká Diniz

A cantora Simone e o empresário Kaká Diniz tiveram uma filha nesta segunda-feira, 22 - (Foto: Estadão/Reprodução Instagram )

Na noite desta segunda-feira, 23, nasceu a filha da cantora Simone com o empresário Kaká Diniz. O casal já tem um filho de 6 anos, Henry. A caçula da sertaneja pequena veio ao mundo nos Estados Unidos.

A notícia foi divulgada pelo perfil da dupla Simone e Simaria no Instagram. "Parabéns, mamãe Simone! Bem-vinda, Zaya", diz a legenda.

O último clipe da dupla sertaneja, da canção HB20, que faz parte do EP Debaixo do Meu Telhado, Simone aparece grávida, toda de branco.

Horas antes de comunicar o nascimento, o perfil oficial de Simone e Simaria compartilhou uma foto da cantora dizendo: "Zaya está chegando". No perfil pessoal da cantora, mais uma foto da barriga e a legenda: "A promessa de Deus está se cumprindo em nossas vidas... hoje não somos mais 3, mas sim, 4! Minha última foto hoje antes de saber que ela viria hoje! Só vem minha filha Zaya"

No stories, Kaká registrou segurando a mão de Simone já no hospital antes do parto e depois publicou uma série de vídeos para contar que a família está bem. "Só para dizer que está tudo muito bem, do jeito que Deus planejou. Zaya está muito bem, Simone também, Graças a Deus, está descansando", disse o pai, que se derreteu pela filha. "É a coisa mais linda que existe nesse planeta", declarou.