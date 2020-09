Narcisa Tamborindeguy comemora gravidez da filha: 'barriga mais linda do mundo!'

A socialite Narcisa Tamborindeguy será avó pela primeira vez e aproveitou para comemorar a gravidez da filha, Catharina Johannpeter - (Foto: Reprodução)

A socialite Narcisa Tamborindeguy será avó pela primeira vez e aproveitou para comemorar a gravidez da filha, Catharina Johannpeter. Com 53 anos, Narcisa publicou algumas fotos da filha em seu Instagram na segunda-feira, 31, e a elogiou.

"Encantada com a barriga mais linda do mundo!", comentou Narcisa na publicação. Um dia antes, no sábado, 30, Catharina também publicou as fotos mostrando a barriga, e revelou que está com 24 semanas de gestação. Narcisa aproveitou para fazer elogios: "Maravilhosa! A mais linda barriga do mundo".

Catharina Johannpeter tem 29 anos e é a filha mais nova de Narcisa, fruto do seu casamento com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter. A socialite também é mãe de Marianna Tamborindeguy de Oliveira, filha do diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.

A jovem anunciou a gravidez no dia 9 de agosto em outra publicação no Instagram e recebeu vários comentários a parabenizando, incluindo da jornalista Glória Maria. Já na publicação de Narcisa, um seguidor brincou e adaptou o bordão da socialite - "Ai que loucura" - para falar sobre a gravidez: "Ai que barriga linda! Ai que vovó!".