'Não quero viver às custas de ninguém', diz Rose Miriam sobre herança de Gugu

Rose Miriam Di Matteo falou em uma entrevista sobre a morte de Gugu Liberato e a disputa judicial em torno de sua herança - (Foto: Rede Globo / Reprodução)

Rose Miriam Di Matteo falou sobre a disputa judicial envolvendo a herança do pai de seus filhos, Gugu Liberato, em entrevista ao Fantástico, da Globo, no último domingo, 22.

Perguntada sobre a morte do apresentador, Rose disse que o acidente foi um "momento muito trágico": "A gente está em luto ainda. Eu não acredito ainda que o Gugu se foi, a gente sempre acha que ele vai chegar".

Rose deu alguns detalhes sobre a disputa judicial em torno da divisão dos bens de Gugu, após a médica não ter sido contemplada no testamento. Ela considera que uma das possíveis razões para a ausência dela no documento foi um "atrito de casal" que os dois tiveram em 2011.

"Durou alguns meses, mas pouquíssimo tempo, por volta de uns três meses talvez. Ele fez o testamento exatamente nessa época. Eu não sei o que ele sentiu de mim. Será que ele sentiu raiva de mim? Pode ser", refletiu durante a entrevista.

Mãe dos três filhos de Gugu, Rose destacou que não está "em guerra com meus filhos". "Meus filhos me amam, eu amo meus filhos. Desejo o melhor para eles, mas eu tenho os meus desejos também. Eu tenho a minha posição como mãe, companheira que fui durante todos esses 20 anos da minha vida que nós estivemos como família", defendeu.

A médica também afirmou que precisou sair de casa duas vezes para ficar com a família no Brasil, pois estava com depressão: "Fiquei muito mal com todo esse contexto judicial, eu falei 'eu vou acabar desistindo, porque eu não vou suportar a barra lá em casa'". Apesar disso, ela garante que agora a relação com os filhos "está melhor".

Rose aproveitou para dizer que "não quer tirar nada dos filhos", e que eles não seriam "culpados" pela sua depressão. "Eu quero um reconhecimento, um respaldo. Porque não quero viver às custas de ninguém", explicou.

Durante a entrevista, ela também falou sobre o chef Thiago Salvatico, que alegou ter tido um relacionamento com Gugu durante oito anos.

"Eu nunca soube do Thiago. Devia ser um amigo dele. Agora, a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber, qual era uma preferência dele, se dentro dele ele tinha uma preferência sexual diferente", disse ela, destacando que se considerava "mulher do apresentador", e que os dois tinham uma "vida íntima".