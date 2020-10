'Não existe pedir perdão, porque não fiz nada', diz filha de Vanusa

A cantora Vanusa - ( Foto: Estadão/Gabriela Bilo )

Aretha Marcos, filha de Vanusa, usou seu Instagram na noite de sexta-feira, 23, para falar sobre um suposto desentendimento que teve com a mãe no passado, e sobre a atual situação da cantora.

"Foram inúmeras matérias de sites e jornais, além de programas de TV onde ela estava doente e disse inverdades que me levaram a sair da mídia por anos", alegou.

Na sequência, prosseguiu: "Eu estive com ela no hospital há dois anos revezando com a Amanda outra filha da cantora, morei na casa dela para ajudá-la. Hoje quem tem a guarda dela é meu irmão Rafael Vannucci".

"Não existe pedir perdão porque não lhe fiz nada. Sempre ajudei no que pude. Me afastei para me proteger dos inúmeros boicotes midiáticos gerados entre eu e ela", afirmou a filha de Vanusa.

"Levei muito tempo para me recuperar psicologicamente do Programa do Gugu e hoje me sinto em paz com relação a ela", contou, em referência a entrevista dada pela cantora ao apresentador em 2016, na qual falou sobre seu afastamento com a filha.

Aretha Marcos ainda citou sua entrevista ao Domingo Espetacular, em que deu declarações sobre uma 'vaquinha' para comprar uma casa para ajudar sua mãe.

"O Rafael deu uma coletiva de imprensa dizendo que eu não preciso pedir uma casa para cuidar dela, que ele tem a guarda e tem dinheiro para cuidar dela. Fico muito feliz e tenho certeza que ele é a melhor pessoa para isso", disse.