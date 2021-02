Morre U-Roy,pioneiro do reggae

U-Roy, um dos pioneiros do reggae e do dancehall, morre aos 78 anos - (Foto: Reprodução/Facebook)

O músico U-Roy, um dos pioneiros do reggae e do dancehall, morreu aos 78 anos, na quarta, 17. Segundo o jornal The Guardian, um representante da Trojan Records confirmou a informação, mas a causa da morte não foi revelada.

O artista, cujo nome real era Ewart Beckford, nasceu em uma família formada por músicos, na Jamaica, em 1942, e popularizou a técnica vocal chamada toasting, embora não tenha sido o criador do estilo.

Ao longo dos anos, lançou cerca de 20 álbuns, gravou com artistas como Keith Hudson, Lee Perry e Peter Tosh, e participou do disco vencedor de Grammy True Love, do grupo Toots and the Maytals.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.