Morre em SP o ator Jonas Mello, aos 83 anos

Jonas Mello em cena da novela A Escrava Isaura - (Foto: TV Record)

O ator e dublador Jonas Mello morreu nesta quarta-feira, 18, aos 83 anos de idade. A causa da morte não foi revelada, mas, segundo informações de sua irmã, ele teria passado mal e ligado para um primo, que já o encontrou morto ao chegar no apartamento do ator, na zona norte de São Paulo.

O trabalho mais recente de Jonas Mello na TV foi em 2013. Ele interpretou o capanga Arruda na novela Flor do Caribe, que está sendo reprisada pela Globo agora. Em 1969, ele atou na novela A Cabana do Pai Tomás. Em 1975, foi o protagonista de Meu Rico Português, da extinta TV Tupi.

Ele atuou ainda em Baila Comigo (1981), Dona Beija (1986), Barriga de Aluguel (1990), A Escrava Isaura (2004) e Salve Jorge (2012), entre muitas outras produções para a TV. No cinema, integrou, entre outros, o elenco de O Cangaceiro (1997) e Lula, O Filho do Brasil (2010).

Jonas Mello também foi dublador. Foi o narrador de Os Cavaleiros do Zodíaco, e emprestou a voz para o personagem Joe Swanson em Family Guy e para Samuel L. Jackson em Jurassic Park.

Abertura do desenho Os Cavaleiros do Zodíaco onde a voz do ator se tornou clássica para os fãs do anime: