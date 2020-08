Morre, aos 35, Ash Christian, ator de 'Law & Order' e 'The Good Wife'

Morre o ator e cineasta Christian Ash - (Foto: Reprodução)

Ash Christian, ator, diretor de cinema e fundador da Cranium Entertainment, morreu aos 35 anos. Segundo informações da mídia local, Ash Christian morreu enquanto dormia, na sexta-feira, 14, em Puerto Vallarta, no México, onde ele passava férias. As causas da morte não foram divulgadas.

Ash Christian foi revelado aos 19 anos, em 2006, com Fat Girls, que ele escreveu, dirigiu e estrelou. Exibido no Festival de Cinema de Tribeca, o filme rendeu ao autor o prêmio de Talento Emergente no LA Outfest de 2006.

Ele voltou a ser premiado em 2014, como produtor, com o Emmy, pelo curta I Promise.

Ash Christian, que nasceu em 1985, também fez participações em séries como Law & Order, The Good Wife e The Good Fight.

Ainda em cinema, atuou em filmes como Furacão Bianca e Uma Noite Infernal.