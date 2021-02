Moradora de MS processa apresentador da Band por chamá-la de 'biscate' em vídeo

O apresentador se desculpando ao vivo - (Foto: Reprodução)

Moradora de Mundo Novo, a 390 km de Campo Grande, a paranaense Odete Souza está processando a TV Band e o Bandsports por ofensas e piadas de cunho sexual feitas pelo apresentador e ex-jogador de futebol Neto em 2016.

Naquele ano, após uma visita ao município de 18 mil habitantes, o ex-jogador afirmou nos programas "Os Donos da Bola", "Baita Amigos" e "Pânico na Band" que Odete seria "dona da zona da cidade" e fez comentários depreciativos sobre sua aparência. As afirmações vieram depois de viralizarem nas redes sociais um vídeo em que Neto chama a moradora de "biscate" e uma foto dos dois juntos.

"É uma coisa que me machucou muito. O Neto veio na minha casa e destruiu a minha vida", afirmou a paranaense, que pede na Justiça uma indenização por danos morais e materiais de R$ 340 mil das duas emissoras. Em um dos vídeos anexados ao processo, Neto afirma entre risadas que estava em Mundo Novo quando um conhecido lhe contou que tinha sido casado com a dona do prostíbulo da cidade.

O apresentador teria ido até o local indicado como prostíbulo, onde tirou uma foto com a dona do estabelecimento, que ele identificou como "Dete". De acordo com Odete, 46, o local na verdade era uma loja de conveniência que também funcionava como bar. Ela diz que precisou fechar o negócio depois que a história e sua foto foram compartilhadas nas redes sociais.

Ontem (1º), Neto precisou ler ao vivo um pedido de desculpas conquistado em uma ação de direito de resposta movida por Odete. Com informações UOL Esporte.