Mônica Toy faz homenagem aos 250 anos de Beethoven em episódio especial

Mônica Toy, no episódio 'Mauricio de Sousa Produções' - ( Foto: Estadão/Produções )

Em homenagem aos 250 anos de Beethoven, a Mauricio de Sousa Produções lançou episódio especial da Mônica Toy. Estrelado pela própria Mônica, o curta Parabéns Beetoyven pode ser visto no canal oficial do seriado. Sem usar falas, o que faz a animação ser mais atrativa ainda para o público pequeno, e não só ele, a personagem, ao piano, mostra que entende de música clássica.

Nascido em 1770, as canções do músico alemão foram eternizadas e possuem características originais. Suas obras somam cerca de 240 composições, entre elas sinfonias, concertos, quartetos e até uma ópera. Entre as mais famosas estão a Sinfonia nº5 e A Nona Sinfonia, também conhecida como Hino à Alegria, pois incorpora um poema feito por Friedrich Schiller com o mesmo título.

O episódio especial Parabéns Beetoyven vai ao ar nesta quarta, 16, às 15h.