Miss Brasil pede desculpas após ter ido a padaria com covid-19

Elis Miele, eleita Miss Brasil Mundo 2019 - ( Foto: Estadão/Instagram @elismiele )

Eleita Miss Brasil Mundo em 2019, Elis Miele está com covid-19. A miss publicou um vídeo pedindo desculpas após ter ido a uma padaria e reclamado de "preconceito com a doença".

Recentemente, ela postou um vídeo enquanto dirigia em seu carro, em que dizia: "Estou dando um pulinho ali na padaria para comprar alguma coisa para comer."

"Até mandei mensagem... É a padaria que sempre compro, pertinho da minha casa, se eles entregavam. Ela falou que não entregavam e perguntei: 'será que eu poderia pegar aí na porta?", continuou.

Em determinado momento do vídeo, Elis Miele publicou uma legenda que dizia: "Existe muito preconceito com a doença, né? Esse isolamento da sociedade traz um sentimento tão ruim! Nunca senti isso antes! Credo!"

"Fiquei com medo, sabe? Tive medo de não quererem me atender por causa do covid, sabe? É tão ruim essa sensação, juro", concluiu.

No vídeo de desculpas publicado na noite de quinta, 2, a Miss Brasil Mundo afirmou: "Venho através desse vídeo me retratar a respeito do ocorrido na tarde de hoje, uma postagem que fiz no Instagram que gerou muita polêmica. ... Gostaria de pedir desculpas, explicar toda a situação e mostrar o quanto estou arrependida".

Em seguida, Elis Miele deu o contexto de sua saúde: "Na última quarta, tive início com os sintomas. Apenas falta de apetite. Consequentemente, veio uma diarreia. Na segunda, fui ao hospital, realizei um teste que deu positivo. Foi quando descobri que estava com covid-19 e iniciei meu processo de isolamento social."

"Dentro desse período, nunca imaginei que fosse contrair a doença, logo, não tinha comida estocada dentro de casa. Na tarde de hoje, quando fui tomar meu café, não tinha o que comer", prosseguiu.

"Peguei meu telefone e não tinha nenhuma padaria que realizasse entrega em minha residência. Entrei em contato com uma padaria próxima à minha casa, que sou cliente há muitos anos, avisei que estava com covid e perguntei se fazia entregas. Ela me disse que não, e perguntei se poderia ir dentro do meu carro, tomando todos os cuidados, para poder buscar o alimento.", continuou a Miss Brasil Mundo.

"Foi um momento de ansiedade, de susto, de tensão e de fome, também. Fiz errado de ter saído da minha casa, mesmo que dentro do meu carro. Não aconselho ninguém a tomar esse tipo de atitude", continuou Elis Miele.

Por fim, concluiu: "Foi um equívoco o uso da expressão preconceito. Reconheço minha falha, reconheço meus erros. Venho humildemente pedir perdão a cada um de vocês".

Além de ter vencido o concurso Miss Brasil Mundo em 2019, Elis Miele também ficou no Top 5 do concurso Miss Mundo (que não tem ligação com o Miss Universo) no mesmo ano.