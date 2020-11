Miley Cyrus lança remix de 'Midnight Sky', em parceria com Stevie Nicks

A cantora Miley Cyrus - (Foto: Jonathan Ernst/Reuters)

Miley Cyrus lançou um remix de Midnight Sky com Edge of Seventeeen, de Stevie Nicks, ex-vocalista da banda Fleetwood Mac. Em outubro, Nicks viralizou no TikTok depois de recriar um vídeo em que um skatista aparece andando pelas ruas de Los Angeles (EUA), bebendo um suco e dublando a icônica Dreams, do Fleetwood Mac. Nas redes sociais, Miley Cyrus marcou Stevie Nicks no Twitter. "Como sempre foi minha 'ídola' e uma inspiração. É uma honra agora chamá-la de minha amiga e colaboradora", escreveu a cantora. Ainda em novembro, mais precisamente no dia 27, Miley Cyrus irá lançar o novo álbum Plastic Hearts.