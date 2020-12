Michel Teló se declara à Thais Fersoza ao se lembrar de quando a conheceu

Michel Teló e Thais Fersoza - (Foto: Instagram/@micheltelo)

Michel Teló usou as redes sociais nesta terça-feira, 1, para fazer uma declaração de amor para a esposa, Thais Fersoza, relembrar como se conheceram e aproveitar a oportunidade para anunciar o novo trabalho, Pra Ouvir no Fone, que será lançado nesta sexta, 4.

"O dia q senti esse cheiro e me apaixonei. O dia que a gente se viu pela primeira vez.Esse foi o momento que tudo iria mudar. Quem diria né, @tatafersoza?", escreveu Teló na legenda da foto em que está ao lado de Thais, no carnaval quando se conheceram.

O cantor explicou que, na época, estava fazendo sucesso com a canção Ai se eu te pego e que, a cada dia, estava em uma cidade diferente, num estado diferente, num país diferente.

"Um dia no carnaval me convidaram para um camarote no Rio de Janeiro. Porém estava muito desgastado com a rotina que vivia e quase não fui. Eram 2h da manhã, depois de um show no interior de São Paulo, cheguei na Sapucaí. No meio de idas e vindas de milhares de pessoas, literalmente esbarrei no amor da minha vida", relembrou.

Michel Teló relata que, naquele momento, tudo mudou. "Na festa mesmo não conseguimos conversar muito, mas passou um tempo e mandei aquele 'Oi!' por DM (risos). Pouco tempo depois, fui fazer uma turnê na Europa. Mas isso não foi nenhuma barreira para nós dois. Quanto tempo passamos em vídeochamadas falando sobre a vida!", disse.

A primeira coisa que o cantor fez ao chegar no Brasil foi procurar Thais: "De lá para cá são 8 anos de muito amor, felicidade, cumplicidade, alegria, luta, desafios, perrengues, as dificuldades, só a gente sabe o que a gente passa. Que a gente continue se escolhendo todos os dias, mesmo nos dias não tão bons. Te amo minha gatinha".

No novo trabalho de Teló, a felicidade e os desafios do amor são narrados pelo cantor. "Reuni muito de toda essa inspiração vinda da minha história para construir músicas que mostrem a minha verdade. Vocês conheceram um pouco mais das minhas experiências nos últimos posts no qual contei minhas alegrias de vida. Esse novo trabalho será um grande alento a todas essas dificuldades que tivemos no mundo nesse ano. São músicas que fiz com coração e que mostram um Michel diferente", concluiu.