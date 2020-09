Meus Prêmios Nick 2020: veja lista de vencedores; Manu Gavassi foi destaque

Meus Prêmios Nick será exibido ao vivo em 2020 - (Foto: Meus Prêmios Nick / Divulgação)

A edição de 2020 do Meus Prêmios Nick divulgou todos os vencedores de suas categorias em cerimônia transmitida na noite do último domingo, 27. A grande vencedora deste ano foi Manu Gavassi, com seis prêmios ao todo.

A cantora, que participou do BBB 20, levou as categorias de Style do Ano, Criador do Ano, Inspiração do Ano, Hit Nacional Favorito, Conteúdo Digital do Ano, Artista Musical Favorito.

Outro destaque ficou com o grupo Now United, que venceu quatro categorias e viu sua integrante brasileira, Any Gabrielly, ser campeã em outra.

O ator Lázaro Ramos ganhou o "zeppy prateado" na categoria de impacto social Ajude Seu Mundo. "É uma honra ganhar essa categoria que representa um tipo de olhar que precisamos enxergar todos os dias".

Confira abaixo a lista com todos os ganhadores do Meus Prêmios Nick 2020, que teve apresentação de Bruno Gagliasso.

Agradecimento Épico

Turma da Mônica (2019)

Vencedores Épicos do KCA

Now United (2020)

Slime Épico

Alok (2017)

Aposta Trendy By Nick

Lorena Queiroz

Artista de TV Feminina

Marina Ruy Barbosa

Artista de TV Masculino

João Guilherme

Artista Internacional Favorito

Now United

Artista Musical Favorito

Manu Gavassi

Canal de Youtube do Ano

Enaldinho

Conteúdo Digital do Ano

Garoto Errado (Manu Gavassi)

Desenho Animado Favorito

Bob Esponja

Fandom do Ano

Uniters (Now United)

Filme do Ano

Modo Avião

Gamer do Ano

Flakes Power

Hit Internacional Favorito

Now United - Come Together

Hit Nacional Favorito

Manu Gavassi - Áudio De Desculpas

Inspiração do Ano

Manu Gavassi

Criador do Ano

Manu Gavassi

Live do Ano

Marília Mendonça

Programa da Nick Favorito

Henry Danger

Programa de TV Favorito

Bia

Ship do Ano

João Guilherme e Jade Picon

Style do Ano

Manu Gavassi

Challenger do Ano

Any Gabrielly