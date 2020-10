'MasterChef Brasil' divulga participantes do 15º episódio em 2020

Os participantes do 15º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 - (Foto: Estadão/Carlos Reinis/Band Divulgação)

Os participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, o 15º, que vai ao ar na terça-feira, 20 de outubro, foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 16.

Conheça os participantes abaixo:

Janice

Aos 37 anos, Janice gosta de culinária desde criança quando escolhia os ingredientes na feira com a sua mãe. Traz temperos do Nordeste, região em que nasceu.

Juliana

Juliana tem 39 anos e é formada em matemática, trabalhou no mercado financeiro e atualmente se dedica à família. Começou a criar pratos mais elaborados na quarentena.

Luiz

Aos 63 anos de idade, o dono de uma empresa de sonorização de eventos participa do 'MasterChef Brasil' em 2020. Luiz tem a cozinha como seu principal momento de prazer e diversão.

Marcos

Marcos tem 35 anos é coreógrafo e adora samba, dividindo seu amor entre o carnaval e a culinária.

Milena

Aos 28 anos, Milena é do Rio de Janeiro e herdou a paixão pela cozinha de sua família.

Pedro

Pedro tem 23 anos de idade e é 'cozinheiro oficial' de seu grupo de amigos. Já viajou à Tailândia e ao Vietnã para conhecer a culinária local.

Renan

Renan nasceu em Belém, no Pará, e tem 31 anos. É fã do frango de panela de sua avó.

Renata

Aos 28 anos, Renata já morou no Japão durante quatro e retornou ao Brasil recentemente. Trabalha com ensino infantil.

O MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda foi a vencedora do 12º. Em sua 2ª participação no MasterChef, Adriana venceu o 13º episódio. Lucas foi o campeão do 14º.