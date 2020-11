'MasterChef Brasil' 2020: Luiz Henrique é o 20º vencedor

Luiz Henrique, vencedor do 20º episódio do 'MasterChef Brasil' - (Foto: Carlos Reinis /Band)

Luiz Henrique foi o vencedor do 20º episódio do MasterChef Brasil em 2020, exibido na noite de terça-feira, 24. Na primeira parte do programa, ele apresentou um beijinho de colher. Na prova final, foi a vez de um mix de cogumelos.

Luiz Henrique nasceu em Santa Rita do Passa Quatro e foi abandonado pela mãe quando ainda era bebê, sendo criado por seus avós paternos, entre eles, Maria, que lhe fez surgir o interesse pela culinária. Ele cursa gestão hospitalar e sonha em abrir um restaurante.

"Essa é uma vitória interna de superação e vontade de crescer. Não sou um rótulo, não faço parte de um padrão que a sociedade impõe. Não é porque eu sou homossexual que sou diferente, que tenho menos responsabilidade. Sei onde posso chegar e sei que consigo", diz.

O MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda foi a vencedora do 12º. Em sua 2ª participação no MasterChef, Adriana venceu o 13º episódio.

Lucas foi o campeão do 14º, Renata do 15º e Dayanna do 16º programa. A freira Lorayne venceu o 17º episódio e a bailarina Laura, o 18º. Marina, o 19º.