'MasterChef Brasil 2020': Dayanna é a vencedora do 16º episódio

Aos 33 anos, Dayanna é neta e filha de pessoas ligadas à gastronomia. - (Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação)

Dayanna foi a vencedora do 16º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na última terça-feira, 27, na Band.

Para levar o prêmio de R$ 5 mil, ela apresentou caldo de mandioquinha, chips de batata e cocadinha. O chef Jacquin chegou a aconselhá-la a não fazer os três pratos por conta do tempo enxuto de 45 minutos.

"Falei para ela não fazer os três pratos. Ela não me obedeceu e eu detesto isso, mas ela estava certa", contou o jurado após a definição da ganhadora.

Assista ao trecho final do 16º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda venceu o 12º e Adriana, em sua 2ª participação no MasterChef, o 13º.

Lucas foi o campeão do 14º e Renata do 15º programa.