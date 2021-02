Martinho da Vila e Drauzio Varella são vacinados contra covid-19

Martinha da Vila e Drauzio Varella recebem vacina contra covid-19 - (Foto: Estadão/Reprodução Instagram )

Martinho da Vila e Drauzio Varella agora fazem parte do time de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta terça-feira, 16. O sambista, que completou 83 anos na última sexta-feira, 12, foi vacinado em drive-thru no Rio de Janeiro; já o médico foi a um posto de vacinação em São Paulo.

O artista, que seria tema do desfile da escola de samba Vila Isabel no carnaval de 2021, posou com um frasco do imunizante e compartilhou o registro no Instagram.

Drauzio Varella também compartilhou fotos do momento em seu perfil oficial e fez questão de mostrar a carteira de vacinação.